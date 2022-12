Gli auguri di Natale del Ministro Crosetto ai militari italiani in Bulgaria

(Di sabato 24 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2022 Ilha trascorso la Vigilia dicon il contingente nazionale del Battle Group Nato a guida italiana, impegnato nella missione “enhanced Vigilance Activities” in, presso la base militare di Novo Selo. Con loro ha assistito alla Santa Messa e ha condiviso il pranzo della vigilia, portando il saluto riconoscente e grato dello Stato e dell'Italia intera per il loro prezioso lavoro, soprattutto in questo momento, in un'area geografica che costituisce il fianco est dell'Alleanza, a pochissima distanza dalla guerra di aggressione contro l'Ucraina. "La madre Patria vi rispetta e vi ringrazia” ha detto ilaugurando a tutto il personale buone felice anno nuovo. “Voglio ringraziare e ...

ilGiornale.it

"Voglio ringraziare e stringere la mano ad ognuno di voi" ha aggiunto "che festeggerete il Natale lontano da casa per difendereinteressi del nostro Paese e la Pace con generosità, forza e senso ...Un viaggio simbolico per il presidente del Consiglio, che ha voluto portare personalmentedi buone feste ai soldati impegnati nelle missioni di pace, che non potranno far rientro dalle ... "Miglioreremo la vita degli italiani". Gli auguri di Berlusconi sui social Il protagonista del post di auguri è Emil Audero, estremo difensore blucerchiato tra i pochi a salvarsi in questo avvio decisamente negativo della squadra allenata prima da Marco Giampaolo e poi da ...Mentre la Lazio si appresta a godersi tre giorni di riposo dal campo concessi da Sarri, in vista del Natale ci ha tenuto a lasciare un messaggio il presidente Lotito. La sconfitta in amichevole ...