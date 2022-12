Giustizia | perché va arginato il potere morale dei magistrati

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Due fenomeni negli ultimi trent'anni hanno caratterizzato la storia del nostro Paese: la giudiziarizzazione e l'eticizzazione del conflitto politico. Si è trattato del risultato finale di un combinato disposto costituito dalla promozione dellaa elemento centrale del processo politico - così come voluto nei primi anni '80 da un Partito comunista alla ricerca di una strategia di sopravvivenza - e dal crescente rilievo sociale assunto dalla. Una larga fetta degli italiani ha considerato per lungo tempo i(soprattutto i Pubblici Ministeri) dei veri e propri «controllori della virtù» in grado di trasformare l'Italia in un fecondo laboratorio di ortopedia. Una situazione ben descritta nel 2009 dall'ex presidente della Camera, Luciano Violante, quando fa notare che «nei ...