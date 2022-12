Giorgia Meloni con la mimetica in Iraq? Clamoroso | chi incontra | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tutto l'orgoglio di. Ieri, venerdì 23 dicembre, all'antivigilia di Natale, il premier è volato in, dove hato il premier locale e le nostre forze armate impegnate nel Paese. La leader FdI, rigorosamente in tuta, ha avuto un colloquio col capo dello Stato, Abdul Latif Rashid, e successivamente col presidente del Parlamento iracheno, Muhammad al Halbousi, e hato l'Ambasciatore Maurizio Greganti. Dunque, come detto, la visita alla Base militare Union 3, sede dei Comandi della Missione Nato e della coalizione anti-Daesh, dove hato Giovanni Maria Iannucci.ha poi lodato le autorità dell'per la scelta di istituire festa nazionale il 25 dicembre, il ...