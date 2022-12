Agenzia ANSA

Quota 103,, Assegno unico e soglia Pos Legge di Bilancio 2023: nel testo definitivo trova conferma l' ampliamento della, cioè dell'aliquota al 15%, agli autonomi con fatturato ...Dall'allargamento della platea dellaal taglio del cuneo fiscale, alla stretta al Rdc, le pensioni e il superbonus passando per una serie di consuete micro - norme. La manovra ha incassato il via libera della Camera e passa al ... Flat tax, carta giovani, pensioni e Pos: le misure della manovra in pillole La manovra 2023 ha ottenuto il via libera della Camera e passa al Senato per il via libera definitivo entro il 30 dicembre. Nella serata di ieri il governo aveva incassato la fiducia con 221 voti favo ...Dall'allargamento della platea della flat tax al taglio del cuneo fiscale, ecco le principali misure della manovra approvata alla Camera.