Calciomercato.com

Ora grazie alla donazione testamentaria di Fernanda Rafanelli - unache ha deciso di ... del sindaco Dario Nardella , dell'assessore'ambiente Andrea Giorgio e del personale del canile. ......gruppo di commercianti di Santo Spirito per l'acquisto di una nuova ambulanza per la CRI,...proprietari di attività in piazza e nelle zone limitrofe di restituire un servizio prezioso'... Fiorentina, all in su Brekalo | Mercato | Calciomercato.com Il Papa ha nominato come vescovo di San Miniato (Pisa), monsignor Giovanni Paccosi, del clero dell'arcidiocesi metropolitana di Firenze, responsabile per l'America Latina della Fraternità di Comunione ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...