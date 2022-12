(Di sabato 24 dicembre 2022) Il leader dell'Sitiveniè stato confermato primo ministro delle isole, dopo aver accusato il governo uscente di alimentare "paura e caos" per ostacolare il suo ritorno al ...

Rabuka, ex campione di rugby e già Primo ministro delletra il 1992 e il 1999, era riuscito a concludere ieri un accordo di coalizione con il Partito socialdemocratico, che gli ha permesso di ...732 - Battaglia di Poitiers (o di Tours): Carlo Martello, adell'esercito dei franchi, ... 1970 - Le isoleproclamano l'indipendenza dal Regno Unito. Carta di Laura Canali - 2000 1975 - Papua ... Figi: capo opposizione Rabuka nominato premier Il Parlamento delle Figi ha eletto venerdì Sitiveni Rabuka come nuovo primo ministro del Paese dopo che una coalizione di partiti ha votato a suo favore, segnando la fine dei 16 anni di potere di Fran ...Il leader dell'opposizione Sitiveni Rabuka è stato confermato primo ministro delle isole Figi, dopo aver accusato il governo uscente di alimentare "paura e caos" per ostacolare il suo ritorno al poter ...