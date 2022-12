Fifa 23 | estesa di 24 ore la FUT Champions “Weekend League”

Leggi su imiglioridififa

(Di sabato 24 dicembre 2022) EA Sports ha annunciato, tramite i profili social che, in occasione delle festività natalizie, le finali FUT(ossia la) di questa settimana, saranno estese di 24 ore su tutte le piattaforme (PC, Xbox, Playstation, Stadia) e termineranno pertanto questa volta alle ore 9 di martedì 27 dicembre To give players more time to complete FUTFinals, we are extending this's event by 24 hours. You can see the updated schedule in-game.We wish all our players around the world a safe and happy!—Direct Communication (@EADirect) December 23, 2022 Ricordiamo che23 è disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e ...