Fidanzati morti in Inghilterra | chi è il presunto killer Andrea Cardinale | ' Aveva problemi psichici | li ha uccisi a martellate'

Si chiama Andrea Cardinale il presunto killer di Nino Calabrò e Francesca Di Dio , i duesiciliani trovatiin casa a Thornaby, nella contea dello Yorkshire in Gran Bretagna . Ha 21 anni ed è originario di Palermo . È in stato di fermo dal 22 dicembre. Era sia coinquilino ...Dueitaliani uccisi in Inghilterra, Nino e Francesca trovatiin casa: fermato l'ex coinquilino. La polizia cerca testimoni Roma choc. Aggredita e punta con una siringa in via del ... Giallo in Inghilterra, trovati morti due fidanzati siciliani È stato il padre del 21 Andrea Cardinale a trovare i corpi della coppia di fidanzati messinesi uccisi in Inghilterra ...Nuova tragedia sulle strade, a poche ore da Natale. A Mestre due 25enni sono morti, dopo che la loro auto è finita contro un muro. Altre due persone sono rimaste ferite.