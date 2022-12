Festività natalizie | le celebrazioni presiedute dal vescovo Beschi

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ecco il calendario delledaldi Bergamo, monsignor Francesco, durante le. – Sabato 24 dicembre alle 23.30 in CattedraleVeglia e Messa nella notte di Natale – Domenica 25 dicembre alle 10.30 in CattedraleSolenne celebrazione del Natale del Signore – Domenica 25 dicembre alle 17.00 in CattedraleCanto dei vespri solenni – Sabato 31 dicembre alle 18 in CattedraleCelebrazione con il Te Deum di ringraziamento per l’anno – Domenica 1° gennaio alle 18 in CattedraleCelebrazione per la Giornata Mondiale della Pace in occasione della festa di Maria Madre di Dio – Venerdì 6 gennaio alle 10.30 in CattedraleSolenne celebrazione nell’Epifania del Signore – Venerdì 6 gennaio alle 17 in CattedraleCanto dei vespri solenni