Federica Pellegrini | tutti gli ex fidanzati della campionessa di nuoto

Tag24

Non solo, in studio anche Irama che per l'occasione condividerà con i telespettatori un regalo davvero speciale! Ma le sorprese non finiscono qui, visto che tra gli ospiti anchee ...Le chiedono di. "Sono andata a cena con lei a Verona, parliamo la stessa lingua". La lingua delle campionesse "Sì". Alla Goggia viene chiesto se ora che non c'è piùa ... Federica Pellegrini: età, marito, fidanzato, compagno, figli E’ alto 1 metro e 85 centimetri. Matteo Giunta ha 40 anni. E’ sposato dal 27 agosto 2022 con Federica Pellegrini, di cui è stato anche l’allenatore dal 2013 fino a fine carriera. Dopo la fine della ...Federica Pellegrini età. Nata a Mirano il 5 agosto 1988, Federica Pellegrini è un'ex nuotatrice italiana. Leggi tutto Federica Pellegrini età. Nata a Mirano il 5 agosto 1988, Federica Pellegrini è un’ ...