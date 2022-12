Federica Nargi | lo specchio si fa rovente | il maglione mostra le sue curve

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 24 dicembre 2022) Showgirl con una bellezza più unica che rara; restano tutti senza fiato di fronte ad una donna come. Dal punto di vista lavorativo dobbiamo ricordare la sua partecipazione, come velina mora (al fianco di Costanza Caracciolo), a Striscia la notizia; parliamo del tg satirico in onda su Canale cinque e con i conduttori ad alternarsi costantemente. Le due veline sono state insieme anche a Pechino Express, reality in cui i concorrenti devono per forza di cose mettere a dura prova il loro spirito di adattamento. Non possiamo, poi, non parlare della sua esperienza a Guess My Age. InstagramIn questo caso parliamo di un programma che andava in onda su Tv8 condotto prima da Enrico Papi e poi da Max Giusti dove i vip dovevano aiutare i concorrenti ad indovinare, tramite l’aiuto di semplici indizi, l’età di ben sette ...