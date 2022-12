Farmacie comunali a Ladispoli | gli orari nelle festività

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 24 dicembre 2022)– La Flavia Servizi rende noti glidi apertura delledurante lenatalizie. 24 dicembre: Farmacia 1, via Firenze 44,aperta dalle 8:30 alle 13:00; Farmacia 2, viale Europa 20, aperta dalle 8:30 alle 13:00; Farmacia 3, via Bari 72, aperta dalle 8:30 alle 20:00 (apertura a battenti chiusi per la guardia farmaceutica notturna dalle 20:00 alle 8:30 del giorno successivo); Farmacia 4, via Roma, aperta dalle 8:30 alle 20:00. 25 dicembre: Farmacia 1, via Firenze 44, chiusa; Farmacia 2, viale Europa 20, chiusa; Farmacia 3, via Bari 72, aperta dalle 8:30 alle 20:00 (apertura a battenti chiusi per la guardia farmaceutica notturna dalle 20:00 alle 8:30 del giorno successivo); Farmacia 4, via Roma, chiusa. 26 dicembre: Farmacia 1, via Firenze 44, chiusa; Farmacia 2, ...