Fantaghirò | perché ci piace la fiction con Alessandra Martines?

(Di sabato 24 dicembre 2022) Per chiunque fosse bambino o sulle soglie dell’adolescenza nei primissimi anni Novanta,rappresentava un vero e proprio must, un appuntamento fisso che si affacciava non appena dicembre cominciava a profilarsi all’orizzonte. Se la Vigilia di Natale era destinata alla visione di Una poltrona per due e i nostri genitori reclamavano con desiderio di vedere i film di Natale della loro infanzia, commuovendosi con La vita è meravigliosa, per tutti i cosiddetti Millennials c’erano poche cose tanto natalizie come la miniserie firmata da Lamberto Bava. La prima stagione, divisa come sempre in due parti, andò in onda durante il Natale del 1991, aprendo le porte a un vero e proprio tormentone, che continuò a tornare anno dopo anno, fino alla messa in onda del quinto, deludente episodio che per molti fan, semplicemente, non esiste. Sono passati più di trent’anni dal ...