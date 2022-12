Facchinetti | Parodi | Mastrovito | Gori | Trovesi | in un video gli auguri per i lettori e i ricordi di Natale

L'Eco di Bergamo

...nozze del pastry chef con la fidanzata Chiara Maggenti di Gaia Rossi IL CASO Francesco... Era invitata anche Benedetta, collega dello sposo in Bake Off Italia, ma di risposta ad un ...Ad accompagnare Paola Marella in questa puntata è Francesco. L'attore Fabio Troiano è ... invece, si cercheranno le case da sogno in una città d'arte come Firenze insieme a BenedettaMedley. Ascolta i ricordi d’infanzia e gli auguri di Roby Facchinetti, Matteo Giupponi, Giuliana D’Ambrosio, Cristina Parodi, Giulia Terzi, Martina Caironi, Daniela Palazzi, Giorgio Gori, Andrea Mastr ...