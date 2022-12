Leggi su 361magazine

(Di sabato 24 dicembre 2022) “del. Una”,24su Rete4. Un reportage dedicato all’impegno di Mediafriends per il sociale Sabato 24, in seconda serata, sutorna, per il quarto anno consecutivo, “del”, un reportage dedicato all’impegno di Mediafriends per il sociale. Nel corso degli anni la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa si è occupata, a varie riprese, di disagio giovanile, sanità, inclusione, emergenze umanitarie e climatiche. Con questo, curato dalla Direzione Informazione Mediaset, grazie alla voce narrante di Stella Pende, Mediafriends ha l’opportunità di ...