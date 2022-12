F1 | Horner | ' Red Bull non dominerà nel 2023 | Mercedes e Ferrari miglioreranno' - Sport - Formula1

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il team principal diBull mette in archivio una straordinaria stagione ma avverte: nel 2023 ci sarà convergenza sulle ...Secondo il boss del murettoBull Christian, la lotta al vertice nel 2022 sarà molto più serrata: ' È inevitabile che dopo un grande cambiamento di regolamento ci siano squadre che lo hanno ... F1, Horner: "Red Bull non dominerà nel 2023, Mercedes e Ferrari miglioreranno" Il team principal di Red Bull mette in archivio una straordinaria stagione ma avverte: nel 2023 ci sarà convergenza sulle vetture ...Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha chiarito quali saranno le mansioni che ricoprirà Daniel Ricciardo come terzo pilota ...