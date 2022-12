F Romano pubblica | Erik ten Hag su Cody Gakpo e le sue esibizioni in Coppa del Mondo | “Ce ne sono state molte | amico…

Leggi su justcalcio

(Di sabato 24 dicembre 2022)ten Hag sue le sue prestazioni indel: “C’erano molti, molti buoni giocatori indel…”. #MUFC Grande sorriso sul volto, poi di nuovoten Hag: “Van Nistelrooy dice che c’è un punto in cui non puoi dire di no alle offerte? Puoi dirlo per molti giocatori!”. pic.twitter.com/c3oLAJxp4E — Fabrizio(@Fabrizio) 23 dicembre 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.