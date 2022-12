Energia | mutui e flat tax | cosa prevede la Manovra Da martedì 27 l' esame al Senato

Leggi su iltempo

(Di sabato 24 dicembre 2022) La Camera ha dato il via libera alla legge di Bilancio con 197 sì e 129 no. Il testo, che deve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio, passa ora all'delper la seconda lettura. Il 23 dicembre sera il governo aveva incassato la fiducia con 221 voti favorevoli e 152 contrari. Il contenimento dell'aumento dei costi energetici, legati al conflitto in corso in Ucraina da 10 mesi, impegna quasi due terzi dei 35 miliardi della legge di bilancio. Tra i provvedimenti più discussi l'avvio del taglio del reddito di cittadinanza per le persone occupabili tra il 18 ed i 59 anni: l'anno prossimo sarà erogato per 7 mesi prima di venire rimodulato a partire dal 2024. Ma anche alcune misure come quella - prima portata avanti e poi stralciata in Commissione - sul tetto a 60 per gli esercenti per rifiutare i ...