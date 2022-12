Emery bacchetta Martinez | «Quando tornerà parleremo delle sue celebrazioni e del rispetto per gli avversari»

(Di sabato 24 dicembre 2022) Durante la sua conferenza stampa il tecnico dell’Aston Villa, Unai, ha spesoparole per il Dibuprotagonista della finale della Coppa del Mondo 2022 con l’Argentina.ha spiegato di non ha condiviso certi atteggiamenti die ha detto ai giornalisti che è intenzionato «a parlargli la prossima settimana.sarà con noi, e sarà sotto la nostra responsabilità, potremo parlare».ha detto: «Siamo orgogliosi di lui, ha vinto la Coppa del mondo ed è qualcosa di incredibile. Voglio che riposi perché, dopo la grande emozione e il duro lavoro, è giusto staccare qualche giorno.gli parlerò.si prova una grande emozione è difficile contenersi, ma gli parlerò ...

Tuttosport

