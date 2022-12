Edilizia | le tredicesime valgono 13 | 5 milioni | «Mai avuto tanto lavoro»

(Di sabato 24 dicembre 2022) In Bergamasca. Pesenti (Ance): prospettive buone, anche ottobre si è chiuso con un incremento dell’11,4% Carrara (Confartigianato): ma le sfide non sono finite.

Edilizia.com

I sindacati avrebbero preferito la detassazione delle, le imprese un intervento sul ... sollecitato dalle associazioni di categoria dell'. Su questo aspetto del suerbonus il governo ...... altre difficoltà interesseranno i trasporti, la filiera automobilistica e l', quest'ultima ... rispetto ai dipendenti, ad esempio, non dispongono di malattia, ferie, permessi, Tfr e/... Tredicesima: quando arriva le date dei pagamenti In Bergamasca. Pesenti (Ance): prospettive buone, anche ottobre si è chiuso con un incremento dell’11,4% Carrara (Confartigianato): ma le sfide non sono finite. Quest’ anno tredicesime «ricche» per l’ ...