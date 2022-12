Draghi | “Non ero interessato ad altri incarichi | sarei rimasto fino alla fine” Nessun giudizio sul nuovo governo

(Di sabato 24 dicembre 2022) "Ho chiarito che non sonopolitici o istituzionali, né in Italia né all'estero". Così l'ex premier MarioL'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia ANSA

A Marioè stato anche chiesto un giudizio sull'attuale governo: "spetta a me giudicare il governo, soprattuttodopo così poco tempo. Giorgia Meloni ha dimostrato di essere una leader ......" modello duale " di cui si era già discusso con la vecchia maggioranza che sosteneva. Si ... ma anche garantire un maggior gettito dal recupero delle tassepagate con nuovi strumenti e nuove ... Draghi, non interessato a incarichi, non giudico Meloni L'ex Presidente del Consiglio Mario Draghi ha concesso una lunga intervista in cui ha parlato della fine del suo governo e di Giorgi Meloni.Mario Draghi, l’ex premier, intervistato dal Corriere della Sera, ha affermato: “Se guardo alle sfide raccolte e vinte in soli venti mesi di governo, c’è da sorridere a chi ha detto che me ne volessi ...