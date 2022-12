Draghi | la nuova vita da nonno | «Volevo restare | ma non l’hanno consentito Meloni sui ritardi nel Pnrr? Ce la farà comunque»

Leggi su open.online

(Di sabato 24 dicembre 2022) Da «al servizio delle istituzioni», Mariooggi si accontenta di esserlo per i suoi quattro nipoti e non sembra aver alcuna intenzione, almeno per ora, di tornare a disposizione per incarichi istituzionali. Intervistato da Antonio Polito sul Corriere della Sera, l’ex premier dice di volersi godere «il diritto dei nonni di poter scegliere cosa fare. Anche per questo – ha aggiunto – ho chiarito che non sono interessato a incarichi politici o istituzionali, né in Italia né all’estero». Per la prima voltatorna sui motivi che hanno fatto cadere il suo governo, provando a scacciare le teorie secondo cui fosse stato lui a staccare la spina al governo perché ormai stufo: «Se guardo alle sfide raccolte e vinte in soli venti mesi di governo, c’è da sorridere a chi ha detto che me ne volessi andare, spaventato dall’ipotetico ...