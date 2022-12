Doppio regalo scudetto a Spalletti | contatti con la rivelazione del mondiale

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 24 dicembre 2022): il tecnico potrebbe presto accogliere un vero gioiello.con ladel. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Napoli del presente e del futuro ha due nomi ben definiti che Giuntoli sta cercando di regalare a. Come già accennato nei giorni scorsi, gli azzurri vogliono Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.