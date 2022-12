Donna uccisa dal marito 63enne a coltellate in casa nel Trapanese | Maria aveva 29 anni L' uomo fermato dai carabinieri

TGCOM

Giunti sul posto gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della. La vittima si chiamava Maria Amatuzzo . Il marito, Ernesto Favara , di mestiere pescatore, è ...Un uomo ha ucciso la a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese . La vittima si chiama Maria Amatuzzo , aveva 29 anni. Al momento non si conosce il ... Marinella di Selinunte (Trapani), uccide a coltellate la giovane moglie: era mamma di quattro bambini Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. La vittima si chiama Maria Amatuzzo, aveva 29 anni. Al momento non ...Una giovane donna di 29 anni è stata uccisa sembrerebbe a coltellate, nella sua abitazione a Selinunte, in provincia di Trapani. Si chiamava Maria Amatuzzo.