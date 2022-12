Don Paccosi nuovo vescovo | ' Come si fa a dire di no al Papa' - Cronaca - lanazione it

Avvenire

Dopo l'annuncio ufficiale, le congratulazioni del cardinale Betori, del presidente della Regione Giani e del sindaco ...Giovanniè stato davvero un buon pastore per tutte le comunità che gli sono state affidate, un sacerdote fedele testimone del Vangelo pienamente calato nella realtà quotidiana della gente. Per San Miniato il nuovo vescovo “missionario”: chi è don Paccosi Il Papa ha nominato come vescovo di San Miniato (Pisa), monsignor Giovanni Paccosi, del clero dell'arcidiocesi metropolitana di Firenze, responsabile per l'America Latina della Fraternità di Comunione ..."Vorrei accompagnare questa bella notizia innanzitutto dando il benvenuto a don Giovanni in diocesi di San Miniato, e esprimendo contemporaneamente il mio desiderio di incontrarlo presto". Con queste ...