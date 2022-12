Djokovic | dall’esilio al nuovo visto | Australia pronta a riammettere il suo Re

Leggi su sportface

(Di sabato 24 dicembre 2022) “Nessun torneo è al completo senza avere il miglior giocatore del mondo”. Così ha sintetizzato l’no Nick Kyrgios per accogliere il ritorno sul suolo oceanico di Novak, che inizierà la stagione 2023 dal torneo ATP 250 di Adelaide 1 prima d’immergersi in una nuova personale missione: conquistare il decimon Open e raggiungere in vetta Rafael Nadal a quota ventidue Slam vinti in carriera. Un progetto difficilmente immaginabile se si ripensa per un attimo a quanto successo poco meno di un anno fa. Lo scorso gennaio, infatti, il serbo si ritrovò al centro di una battaglia senza precedenti con il governono a causa delle note vicissitudini relative al vaccino contro il Covid-19. Una querelle a suo modo unica e senza fine, iniziata con un’esenzione medica per accedere al Melbourne Park da ...