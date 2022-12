Diletta Leotta | Natale a Catania FOTO e VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Commenti social alla foto della popputissima- Karius era già in difficoltà con un pallone, figuriamoci con due - Così Babbo Natale viene prima... - Che i palloni di Natale puoi anche lasciarli ...Estate galeotta - Perè stato un anno movimentato dal punto di vista sentimentale. In estate stava insieme a Giacomo Cavalli ma, appena scemato il caldo estivo, anche il loro amore si ... Video, Diletta Leotta: ecco il suo Natale a Catania su Instagram Diletta Leotta si gode un po' di riposo in Sicilia (in attesa che la serie A riprenda il 4 gennaio col big match Inter-Napoli su Dazn ): è tempo di Natale e la conduttrice siciliana lo passa in famigl ...Il 2022 è stato l'anno dei divorzi e delle separazioni vip, ma ci sono anche quelli che hanno trovato l'amore. Nuove coppie si sono affacciate sull'orizzonte del gossip, popolando con le loro effusion ...