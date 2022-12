Di María | tatuaggio della coppa del mondo sul ginocchio | VIDEO

Sky Sport

Questa vittoria ce l'avrà scritta sulla pelle per sempre. Angel Di Maria ha deciso di aggiungere un altroalla sua ricca collezione. Dopo il Mondiale vinto con l 'Argentina in Qatar , per certi versi, era ovvio che lo facesse. Su Instagram è stato proprio il Fideo ad aggiornare i followers della ...Lo aveva detto e lo ha fatto. Dopo il trionfo della sua Argentina, 'El Fideo' ha reso indimenticabile il ricordo della coppa conquistata dopo 36 anni. Sui social le immagini con la scritta: "Sulla ... Di Maria, il tatuaggio dopo la vittoria dei Mondiali con l'Argentina