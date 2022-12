Di Maria | il tatuaggio mondiale | “Sulla mia pelle per l’eternità” FOTO

Leggi su sportface

(Di sabato 24 dicembre 2022) Angel Disi è confermato uomo delle finali grazie al gol in Argentina-Francia, prima del trionfo ai rigori. Prima ancora di realizzare il 2-0, il Fideo aveva anche conquistato il calcio di rigore con cui Messi aveva portato in vantaggio l’Albiceleste. A Qatar 2022 Diha anche stabilito un incredibile primato: Da Pechino a Lusail, passando per il Maracana e Wembley, il ‘Fideo’ ha messo il suo timbro in quattro finali dell’Argentina. Olimpiadi,, Copa America e persino nella Finalissima, per ora alla prima edizione. Attraverso una serie di immagini postate sul suo profilo Instagram, Diha mostrato ilin onore aleseguito dal suo amico Ezequiel Viapiano: la Coppa del Mondo posatabandiera argentina, con tre stelle sopra, ...