Dettaglio piccante per Chiara Nasti | la collana si perde nella scollatura

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 24 dicembre 2022)sua ultima foto ha rilasciato un. La suameravigliosa, ha deciso di rapire anche la. Per una figura del calibro di, vestirsi in un certo modo è complicato. I vestiti stretti non le competono affatto. Per via delle sue abbondanti misure, potrebbe diventare pericolosa anche una semplice. InstagramEd è proprio quello che è accaduto nel suo ultimo scatto. Un vero e proprio “pericolo” a cui i fan non hanno saputo resistere. Una foto davvero. Quasi inaspettata, visto il periodo per lei concitato. Tra famiglia allargata e nuovo arrivato, gli impegni saranno stati tanti. E saranno ancora tali. Nonostante questo lei non ha ...