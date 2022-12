Del Piero e Marotta alla Juventus | Elkann lo ha comunicato

La Gazzetta dello Sport

Calciomercato Juventus, la nuova situazione societaria potrebbe, clamorosamente, avere una svolta: due volti storici per la Vecchia Signora. Dal quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' si parlafuturo societario dei bianconeri. Il nuovo Cda sta già prendendo forma e avrà stesura definitivamente nel prossimo campionato. Tanti nomi fatti, alcuni storici, che adesso potrebbero avere delle ...Bonus di 400 euro di buoni spesa e carburante ai collaboratori per Natale, il presidente... che anche quest'anno ha segnato l'aumento14%fatturato. Del Piero, il gol da terra da 15 milioni di views C'è almeno una triade di personaggi famosi che sono morti e che dà la misura di come durante questo 2022, un altro pezzo importantissimo di Novecento se ne sia andato per sempre.Ecco i punti all'ordine del giorno indicati dal presidente Giuseppe Mazzuca. Appuntamento il 28 dicembre e il 3 gennaio ...