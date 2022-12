Dal presunto attacco al Natale di Laura Boldrini alle accuse di massoneria a Macron | i fact-check

(Di sabato 24 dicembre 2022) Riportiamo in questa speciale gria la sintesi deipiù interessanti degli ultimi giorni. Questa settimana si è fatto sentire il clima natalizio, facendo tornare in circolazione alcuni meme che vedono protagonista l’ex Presidente della Camera dei Deputatie i presunti divieti che vorrebbe mettere ai festeggiamenti. Sono poi tornati alcuni grandi classici, dteorie del complotto sul Forum di Davosdi Nazismo rivolte agli ucraini (e ai presunti francobolli che sarebbero stati stampati dPoste nazionali – in realtà prodotti da privati). Non sono mancate nemmeno le bufale attorno a Elon Musk, sia da lui diffuse che da lui subìte, e ledial ...

Open

Fidanzati morti in Inghilterra, chi è ilkiller Andrea Cardinale: 'Aveva problemi psichici,...di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Gaeta che hanno acquisito le immagini estrapolate...... falsità ideologica commessapubblico ufficiale in atti pubblici e peculato. Oltre alla tennista, indagata perfalso ideologico, ovvero aver presentato falsi documenti in luogo pubblico, ... Dal presunto attacco al Natale di Laura Boldrini alle accuse di ... Si chiama Andrea Cardinale il presunto killer di Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i due fidanzati siciliani trovati morti in casa a Thornaby, nella contea dello Yorkshire in Gran Bretagna.Il sito Android Authority afferma di aver messo le mani sulla roadmap di Google fino al 2025 per i suoi smartphone. Le informazioni che seguono sono da prendere con le molle ma potrebbero essere indic ...