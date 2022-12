Dagli Usa al Canada | la tempesta di Natale colpisce 250 milioni di persone | 19 morti A New York è la vigilia più fredda al 1906 – FOTO

(Di sabato 24 dicembre 2022) La “di” che sta colpendo Stati Uniti e, con temperature gelide, ha già causato la morte di 19. Lo riporta la Bbc, ricordando che negli Usa sono 1,5le utenze senza elettricità e migliaia i voli cancellati. I chilometri quadrati interessati sono 3200 e la250di, dal Texas al Quebec. A Elk Park, nel Montana, le temperature sono precipitate -45, mentre il gelo dellaEliot, definita da meteorologi un ‘ciclone bomba’, ha abbassato le temperature anche in stati meridionali come Alabama, Florida e Georgia. A Nashville, in Tennessee, la temperatura è scesa sotto lo zero per la prima volta in 26 anni. In Ohio, il ghiaccio e la scarsa visibilità ...

