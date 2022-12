Da Martina Franca alla notte di Natale di Kiev | “qui non c’è niente che lo richiami” Paolo Chiafele

Leggi su noinotizie

(Di sabato 24 dicembre 2022) Mezza. Mezzadi. È arrivata un’ora prima rispetto all’Italia. Tutt’altro che festa, in un Paese assediato da dieci mesi., pugliese di, è tornato a novembre nella capitale ucraina dove ha ripreso, al minimo, la produzione di carne. “Qui non c’ècheal, siamo al buio per molte ore al giorno e tra le 5 e le 7 si temono bombardamenti russi”. Buone forza. Il pensiero va anche agli iraniani che si battono per la libertà, alle donne afghane, a chi sceglie il rischio del mare per sfuggire.violenza, a tutti coloro che -più o meno lontani da noi) subiscono guerre o vessazioni, di massa o ...