Crosetto in Romania incontra il contingente italiano | Vi porto il saluto della madrepatria

Il Sole 24 ORE

, 23 dicembre 2022 Il ministro della Difesain missione inha incontrato il contingente Task Force Air, in occasione delle festività natalizie. Ecco le sue parole alle truppe: "A Natale si sta in famiglia e voi non ...... Giorgia Meloni, che ha visitato i militari in Iraq, del ministro della Difesa, Guido, che ha fatto visita ai contingenti impegnati con le forze Nato in Ungheria,e Bulgaria. Tajani ... Crosetto in Romania incontra il contingente italiano - Il Sole 24 ORE (Agenzia Vista) Bulgaria, 24 dicembre 2022 Il ministro della Difesa Crosetto ha incontrato in Bulgaria i militari italiani che guidano il Battle Group Nato. Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexa ...(Adnkronos) - Natale nei teatri operativi all'estero per i militari italiani impegnati nelle 35 operazioni internazionali in 24 nazioni, nelle quali è in campo il nostro Paese. Il personale in totale ...