Cristiano Ronaldo | vicinissima la firma | quanto guadagnerà il portoghese

Commenta per primoè vicino a firmare per l'Al - Nassr. Il portoghese, come riporta Goal , si legherà al club arabo fino al 2030. Due anni come giocatore e poi come ambasciatore per una cifra che si ...... "Non mi importa die lui..." Stando a quanto riportato da sportface, i tifosi del Manchester United hanno lanciato un nuovo coro contro, il cui addio non è mai stato ...sono calciatori eccezionali ed esempi per tutti, ma essere uno sportivo non è solo avere abilità straordinarie, ma anche mostrare altre qualità, che Giroud ha in abbondanza. Umiltà, lavoro duro, non d ...Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr è una trattativa pronta per essere definita. A guidare l’operazione però non è Jorge Mendes, ma un uomo di fiducia di CR7 che sta definendo ogni dettaglio. I Mondiali di ...