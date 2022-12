Covid | volantino complottista sull’auto di un medico del Papa Giovanni Lei risponde | “Vergognatevi”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 dicembre 2022) Bergamo. Alla vigilia di Natale unanestesista rianimatore dell’ospedaledi Bergamo ha ricevuto un regalo tutt’altro che gradito. Al termine del turno in corsia la donna, che preferisce rimanere anonima, come molti altri dipendenti della struttura ospedaliera cittadina si è trovata sul parabrezza della propria auto uncon teorie complottiste sul. “Sei sicuro che la nostra salute sia la loro priorità?”, la prima frase del foglietto, che suona come un attacco al personale. Uno schiaffo in faccia da parte di chi, a distanza di quasi tre anni dall’inizio della pandemia che ha spezzato parecchie vite nella nostra provincia, ancora si ostina a mietere dubbi sulle cure del virus, vaccini e non. Sul dépliant lasciato da anonimi (che nemmeno hanno il ...