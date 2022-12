Covid e influenza | news Sono 137 599 i contagi dell' ultima settimana | 798 vittime

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ancora in discesa i nuovi casi di positività, ma i decessi fanno registrare un nuovo aumento (+11%): 1.019.362 tamponi con una variazione di -6,8% rispetto alla precedente rilevazione. Tasso di positività al 13,5% con una variazione di -2,5%. In discesa l'indice di trasmissibilità con un Rt medio calcolato sui casi sintomatici a 0,91 nel periodo 30 novembre-13 dicembre, in calo rispetto a sette giorni prima e sotto la soglia epidemica

PalermoToday

AGI/Vista - "I morti perhanno superato quelli di, per la prima volta c'è questa inversione di tendenza", le parole di Zaia alla conferenza stampa di fine anno. / Fb ZaiaCosì come è importante, per chi non l'avesse fatta, la quarta dose del vaccino anti. Entrambe le campagne sono aperte a tutte le fasce di età". Il numero di persone colpite dall'è in ... VIDEO | Influenza, boom di casi tra i bambini: "Quest'anno preoccupa più del Covid" Secondo uno studio la melatonina è efficace nel ridurre il rischio di contrarre il Covid-19, abbassando anche la gravità dei sintomi.Il virologo e docente alla Statale di Milano invita a non abbassare la guardia: "Il Covid circola ancora. Tampone pre-cenone se ci sono fragili" ...