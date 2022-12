Covid e influenza | le news di oggi Ft | 250 milioni di cinesi positivi in 20 giorni LIVE

(Di sabato 24 dicembre 2022) Secondo il Financial Times il 18% della popolazione cinese ha contratto il virus. In Italia ancora in discesa i nuovi casi dità, ma i decessi fanno registrare un nuovo aumento (+11%): 1.019.362 tamponi con una variazione di -6,8% rispetto alla precedente rilevazione. Tasso dità al 13,5% con una variazione di -2,5%. In discesa l'indice di trasmissibilità con un Rt medio calcolato sui casi sintomatici a 0,91 in calo rispetto a setteprima e sotto la soglia epidemica

la Repubblica

...in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, dopo mille giorni di pandemia sul sito che ospita i bollettini è finito lo spazio per i nuovi dati, ...AGI/Vista - "I morti perhanno superato quelli di, per la prima volta c'è questa inversione di tendenza", le parole di Zaia alla conferenza stampa di fine anno. / Fb Zaia Cosa succede se prendo influenza e Covid Effetti e sintomi del doppio contagio Contagi in lieve calo, ma l’Ausl invita a non abbassare la guardia in questi giorni: "Ci aspettiamo un aumento all’inizio del 2023" ...L’ondata di virus sinciziale, influenza e, in misura ridotta, Covid non si arresta e l'ospedale pediatrico Meyer è preso d'assalto con un'affluenza record in molti reparti. Da qualche giorno, riferisc ...