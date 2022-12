Covid e influenza | le news di oggi Cina | 500 mila casi al giorno solo a Qingdao LIVE

(Di sabato 24 dicembre 2022) Lo ha affermato un alto funzionario della Sanità nella città cinese in un rapporto condiviso sui social ma "corretto" nel giro di poche ore da Pechino. In Italia ancora in discesa i nuovidi positività, ma i decessi fanno registrare un nuovo aumento (+11%): 1.019.362 tamponi con una variazione di -6,8% rispetto alla precedente rilevazione. Tasso di positività al 13,5% con una variazione di -2,5%

...ultime settimane in molti hanno ridimensionato la pericolosità del virus rispetto all'... - - > Nelle ultime settimane si è registrata però una diminuzione dei nuovi casi diin tutta ...Secondo il Financial Times il 18% della popolazione cinese ha contratto il virus. In Italia ancora in discesa i nuovi casi di positività, ma i decessi fanno registrare un nuovo aumento (+11%): 1.019. Cosa succede se prendo influenza e Covid Effetti e sintomi del doppio contagio La mappa dei Flu Point dell’Asl 1 e degli ambulatori e studi privati aperti per le feste nelle località della provincia ...Il picco dell'influenza sembra alle spalle e anche Sars-Cov-2 appare in frenata. Tra Cerberus e Centaurus, ecco i virus in circolazione ...