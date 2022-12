Covid Cina | 500mila contagi in un giorno solo a Qingdao

(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) – Mezzo milione dida-19 vengono registrati ogniin una sola città cinese,. Lo ha detto un alto funzionario sanitario, in quella che appare essere un’ammissione sull’ondata di infezioni che starebbe travolgendo il Paese, ma che non trova riscontro nei bollettini ufficiali. Secondo un notiziario gestito dal partito comunista a, il capo della sanità locale ha affermato che nella città orientale, dove vivono circa 10 milioni di persone, si registrano “tra 490mila e 530mila” nuovi casi dial. Il funzionario Bo Tao ha descritto icome “in rapida trasmissione” e ha parlato di “un picco in avvimento”, aggiungendo che il tasso di infezione dovrebbe accelerare di un ...

