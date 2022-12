Coutinho Corinthians | possibile ritorno in Brasile?

(Di sabato 24 dicembre 2022) La febbre di mercato sta iniziando anche in Premier League. quella diall’Aston Villa potrebbe essere già finita. Il brasiliano, arrivato un anno fa e riscattato in estate per 20 milioni, starebbe spingendo per poter tornare in patria. Eppure il suo impatto nell’economia di gioco dei Villans è stato importantissimo. Oltre al gol e assist all’esordio contro il Manchester United lo scorso anno, era riuscito a dare tantissimo con la sua abilità nel creare gioco e la qualità dei suoi passaggi. Il suo gioco da gennaio a giugno ha convinto l’Aston Villa a voler accordarsi con il Barcellona per il riscatto. Qualcosa poi si è rotto. Il difficile inizio di stagione della squadra, con conseguente esonero di Gerrard, ha contribuito ad allargare questa crepa. Da qui l’idea di tornare in, sfiorata anche a inizio settembre a dir la verità. Ad ...

Commenta per primo Philippepuò tornare in Brasile . Come riporta Globo Esporte , ilpensa al giocatore dell'Aston Villa. Tuttavia, l'ingaggio alto potrebbe costituire un ostacolo importante.Dopo, quindi, un altro colpo ad effette potenziale per i Villans che puntano a stupire in ... dele dell'Atletico Mineiro. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){... Aston Villa, Coutinho in uscita: interesse del Corinthians Meia tem seu nome circulando no mercado nacional e tem negociações em curso com o Timão Com o fim da temporada de 2022 com o quarto lugar no Campeonato Brasileiro, somando 65 pontos, a torcida do Cori ...Os torcedores do Corinthians vivem a expectativa de contratações para reforçar o elenco para 2023. Uma das que tem repercutido mais entre a Fiel é a possibilidade da chegada de Philippe Coutinho, do A ...