Costantino | «Ecco come mi hanno liberato dalla prigionia ad Abu Dhabi»

(Di sabato 24 dicembre 2022) C’eravamo sentiti martedì 20 dicembre. Andreaera depresso: «Spero di tornare, ma non so quando anche se ormai sono al limite. Da due anni mi tengono in ostaggio qui ad Abuper ragioni politiche, so che Matteo Salvini sta cercando di riportarmi a casa. Ho chiesto il miracolo di Natale, ma non ci spero». Il resto lo raccontiamo nell’intervista che comparirà sul numero di Panorama di mercoledì 28 dicembre in edicola per conoscere la storia di questo ostaggio dimenticato. Una vicenda che si porta dietro moltissimi interrogativi e però ha una sola, felicissima certezza: Andrea, 50 anni, uno dei più dinamici trader di petrolio e gas, è da stamani di nuovo a Milano, è da stamani un uomo libero! La sua storia rischiava di finire nell’oblio. E’ cominciata con un processo senza fondamento giuridico. Le autorità ...