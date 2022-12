Così la nuova destra vuole imporre il suo pensiero unico

Leggi su tpi

(Di sabato 24 dicembre 2022) È comprensibile, e in qualche misura anche legittimo, che ladi governo invochi una «rivoluzione culturale» come un’ordalia per sostenere e diffondere i suoi valori e i suoi principi. Per chi crede nella democrazia dell’alternanza, un rinnovamento può anche essere salutare per arricchire il dibattito pubblico nella logica del ricambio alla guida del Paese. In un sistema politico maturo, l’avvicendamento tra forze progressiste e forze conservatrici è il sale della democrazia parlamentare. Quali sono questi valori e questi principi che lasociale di Giorgia Meloni intende promuovere? A giudicare dalla prima manovra economica del suo governo, emerge la volontà di tutelare gli interessi del ceto medio e medio-alto, all’insegna di un neoliberismo pragmatico e populista. Prova ne sia la progressiva retromarcia sull’uso del contante per i ...