Corriere dello Sport – Iker Bravo | cresciuto nel Barça e prenotato dal Real Madrid

(Di sabato 24 dicembre 2022) 2022-12-24 23:40:42 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: La fuga dalla cantera del Barcellona, la firma con il Bayer Leverkusen, il debutto in Bundesliga (undici minuti contro l’Hertha) e poi il passaggio al Castilla, società gemella del. Tutto nel giro di un anno, tra luglio del 2021 e la scorsa estate.può creare l’ennesimo strappo tra Joan Laporta, presidente blaugrana, e Florentino Perez, il grande capo dei blancos. E’ un centravanti, è nato nel 2005 e ha quasi diciotto anni: li festeggerà il 13 gennaio. Ha lasciato la Masia, non aveva il contratto, la trattativa con i dirigenti catalani si era bloccata. In Germania si è fatto apprezzare, il tecnico Gerardo Seoane lo ha lanciato in campionato. L’INTRIGO –...

Labaro Viola

IlSport sgancia la bomba: qualsiasi sanzione della Giustizia sportiva per l'inchiesta sulle plusvalenze potrebbe riguardare già la stagione in corso . Il quotidiano sportivo dunque ...Commenta per primo Non c'è solo la Premier League ( Arsenal , Chelsea e Manchester United ) a richiamare Dusan Vlahovic : l'attaccante della Juventus , evidenzia IlSport , è seguito anche da PSG e Bayern Monaco . Corriere dello Sport annuncia: "Adesso ci sono le prove contro la Juventus. Rischia la retrocessione" Contro il Genoa il Frosinone non ha segnato per la seconda volta consecutiva in campionato (mai era accaduto in precedenza) ma Fabio Grosso puo consolarsi col titolo di campione d’inverno complice lo ...E’ un centravanti, ha quasi diciotto anni e si è messo in luce con la Spagna Under 17 all’ultimo Europeo: ha lasciato la cantera blaugrana nel 2021, ha firmato per il Bayer Leverkusen e ora è al Casti ...