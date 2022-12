Coronavirus Italia | bollettino settimanale del 23 dicembre | scendono casi | salgono vittime

(Di sabato 24 dicembre 2022) Si conferma in calo (-21,2%) la curva epidemica in, anche se il numero dei decessi resta in crescita (+11%). Nella settimana 16-22, si legge neldel Ministero della Salute, si registrano 137.599 nuovipositivi, che nella settimana precedente (9-15) ammontavano a 174.652. Il numero dei morti, invece, è in aumento: sono 798 rispetto ai 719 di sette giorni fa. I tamponi eseguiti sono stati 1.019.362 (1.093.207 tamponi la settimana precedente, dunque -6,8%) con il tasso di positività che scende al 13,5% (rispetto al 16,0%). (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE)

I dati del ministero della Salute dal 16 al 22 dicembre: tasso di positività al 13,5% Sono 137.599 i nuovi contagi dainsecondo l'ultimo bollettino settimanale diffuso oggi, 23 dicembre, dal ministero della Salute con i dati della settimana dal 16 al 22 dicembre Si registrano inoltre altri 798 ......a commento dei dati relativi al monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid - 19 in. ... oltre ale all'australiana, che ha raggiunto il suo picco, ci sono anche altre ...Indice di trasmissibilità Covid-19 ancora in discesa con un Rt medio calcolato sui casi sintomatici a 0.91 (range 0,83-0,97) nel periodo 30 novembre-13 dicembre contro lo 0,98 della settimana preceden ...Se non puoi sconfiggere il tuo nemico, alleati con lui. Devono aver pensato questo in casa Binance quando hanno affidato l’incarico di general manager per la branch italiana della ...