Completata la ristrutturazione del centro cottura dell’ospedale Goretti di Latina

(Di sabato 24 dicembre 2022)– L’Asl informa la cittadinanza che sono stati ultimati i lavori didelsituato all’internodi. Ilè stato riaperto e la preparazione dei pasti sarà curata direttamente all’interno del Presidio Ospedaliero, interrompendo la fornitura dadiesterno. Unache si inserisce nel vasto ciclo di interventi strutturali avviati negli ultimi anni, e che nasce dall’esigenza di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti ai cittadini. L’ ottimizzazione degli spazi così realizzata, è in linea con gli obiettivi dell’Azienda, che, costantemente lavora per il potenziamento del DEA II livello. Il Faro ...

TG24.info

... proprio come lo si era pensato diversi anni fa prima della: un posto ... "Entro la fine del 2022 la parte illuminotecnica saràe a seguire verranno installati i motori dei ...... quello della scuola materna Dante Alighieri di via Claudia Augusta - che saràa marzo ... Terminata lacompleta delle ada negri si passerà alle Von Aufschnaiter che saranno ... Arpino – Completata la ristrutturazione, riaprono i bagni pubblici TAGLIO DI PO - Con la prima domenica di dicembre sono cessate le funzioni nella chiesa San Francesco d'Assisi e San Gaetano da Thiene della frazione tagliolese di Mazzorno Destro, per far posto ...L'inaugurazione, dopo 20 mesi di lavoro per il restauro, del collegio Bongiovanni di Camerino di proprietà della Curia vescovile ...