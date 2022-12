Vanity Fair Italia

Dovevamo immaginarlo. Chi altro poteva prendersi il palcoscenico, il giorno di Natale Ma il Barba Harden, naturalmente. La sua non sarà biancaquella di Babbo Natale ma porta in dono a Philadelphia l'ottava vittoria di fila, stavolta al Garden di New York, contro i Knicks. Finisce 119 - 112 per gli ospiti. Harden chiude con 29 punti, 13 ...SCUDO PENALE Non- fra le proteste delle opposizioni e le le divisioni all'interno della ... L'ipotesi iniziale riguardava i reatil'omessa dichiarazione (che nei casi gravi prevede una pena ... Come passa il Natale la famiglia reale inglese