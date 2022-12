Ciclismo | addio a Vittorio Adorni | campionissimo negli anni ' 60

(Di sabato 24 dicembre 2022) AGI - È morto, uno dei grandi campioni didegli'60, vincitore del Giro d'Italia 1965 e Campione de Mondo a Imola nel 1968. Ne dà notizia Norma Gimondi postandio sulla sua pagina Facebook la foto del padre Felice insieme al collega e amico ai tempi in cui correvano insieme. "Ciao, salutami papà. Rip - scrive - sentite condoglianze alla famiglia, vi siamo vicine".era nato a San Lazzaro Parmense il 14 novembre 1937. Nel 1958 si laurea campione italiano nell'inseguimento tra i dilettanti e viene selezionato come riserva nell'inseguimento per le Olimpiadi di Roma 1960. Diventa uno dei protagonisti delitalianoSessanta riuscendo a vincere nel ...

Vittorio Adorni riuscì a segnare un'epoca nel ciclismo negli anni che furono dominati dai grandissimi Eddy Merckx e Felice Gimondi. Il presidente della Federazione ciclistica italiana (Fci), Cordiano ... Il mondo del ciclismo piange la scomparsa, all'età di 85 anni, di Vittorio Adorni, vincitore del Giro d'Italia del 1965 e del campionato del mondo nel 1968. A dare la triste notizia Norma Gimondi, figlia di Felice,... Addio a Vittorio Adorni, campionissimo di ciclismo degli anni Sessanta Oggi Addio a Vittorio Adorni. Parma piange il campione scomparso oggi a 85 anni SportParma HOME (Oggi) - Vittorio Adorni era per Parma un vanto e per tanti concittadini un motivo di orgoglio.