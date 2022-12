Chissà come mai Salt Bae | le foto con Messi? Rovinosi sospetti su Infantino | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tutto il mondo del calcio controBae, il macellaio, imprenditore e social-star turco che ha creato un pandemonio per essersi infiltrato sul campo al termine della finalissima tra Argentina e Francia ai Mondiali in Qatar "stalkerizzando" i giocatori dell'Albiceleste per faree video insieme. L'obiettivo grosso dell'eccentrico, pacchianissimo ristoratore diventato famoso per il sale fatto cadere a pioggia su enormi bistecche dal costo vertiginoso, era ovviamente Leo, assai poco convinto nel posare al suo fianco. In compenso,Bae è riuscito a toccare la Coppa del Mondo, privilegio riservato a pochi. La sua presenza sul prato ha provocato la reazione imbarazzata della Fifa, con tanto di comunicato del portavoce del presidente Gianni: "A ...